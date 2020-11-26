В Англии посоветовали не обнимать пожилых родственников на Рождество

Главный санитарный врач Англии Крис Уитти порекомендовал жителям страны избегать объятий и поцелуев с возрастными родственниками на Рождество, передает ТАСС.

Он отметил, что Рождество является семейным праздником и хорошо, если люди в этот день встретятся с семьями.

«Но я бы не стал советовать людям обнимать и целовать своих возрастных родственников», — заявил Уитти.

Он добавил, что его слова носят рекомендательный характер, однако поступать так было бы неразумно из-за опасности заразить пожилых членов семьи коронавирусом.

По последним данным, в Великобритании зарегистрировано 1,57 млн случаев COVID-19, 57 тыс. человек умерли.

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