Северную и Центральную Россию ждут дожди

В ближайшие дни в Мурманской, Архангельской областях и Карелии прогнозируются снегопады, дождь и гололед. Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, непогода идет в Московскую, Ярославскую, Калужскую и Смоленскую области.

«Неблагоприятные погодные условия в Мурманской области и Карелии: сильные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, налипание мокрого снега и гололед. Аналогичная ситуация в Архангельской области», — уточнил он.

По словам Вильфанда, мокрый снег, дождь и налипание мокрого снега, но менее интенсивные, также ожидаются в ближайшие дни в Московской, Ярославской, Калужской и Смоленской областях.

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