Калви: у нас собраны мощные доказательства невиновности

Основатель фонда «Baring Vostok» Майкл Калви намерен предоставить суду серьезные доказательства своей невиновности, заявили «Интерфакс» в пресс-службе бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

«Мы потеряли столько сил, времени и возможностей, здоровья из-за этой истории. Мы очень ждем суд, чтобы доказать нашу невиновность, у нас собраны мощные доказательства», — сказал Калви на встрече с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

Американский бизнесмен также поблагодарил бизнес-омбудсмена за помощь, отметив, что готов поддерживать его в работе по защите бизнеса.

«Большое спасибо вам за вашу помощь. Вообще эта история показала мне, что хороших и порядочных людей гораздо больше, чем плохих. И я готов поддерживать вас в вашей работе по защите бизнеса», — сказал Калви.

По делу о хищении путем растраты 2,5 млрд руб. банка «Восточный» проходят основатель Baring Vostok гражданин США Майкл Калви и еще шесть человек.

12 ноября Верховный суд России освободил фигурантов дела из-под ареста, наложив на них ряд ограничений.

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