Собянин заявил о готовности Москвы к массовой вакцинации от COVID-19

Столица готова к проведению массовой вакцинации населения от коронавируса нового типа, заявил в эфире телеканала «Россия 24» мэр Москвы Сергей Собянин.

Он рассказал, что в городе подготовлено около 300 пунктов вакцинации, которые оснащены всем необходимым оборудованием и персоналом. По словам мэра, в столице также создана информационная электронная система для свободной записи граждан на вакцинацию.

«Все это готово, мы, что называется, на низком старте, ждем как из печи пирога более менее большие партии вакцины, чтобы открыть свободную запись», — сказал Собянин.

Ранее Собянин заявил, что у властей нет планов закрывать столицу или отдельные секторы экономики из-за пандемии коронавируса.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. По последним данным, в Москве выявлено 577 177 человек с коронавирусом, из них выздоровели почти 430 тыс. пациентов, умерли — 8 603.

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