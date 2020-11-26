Свыше 30 тысяч москвичей уведомили о возможных контактах с заразившимися COVID-19
Уведомления о возможном контакте с заразившимися новым коронавирусом получили более 30 тысяч посетителей столичных заведений с QR-кодами. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» в четверг, 26 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он рассказал, что за последнее время по QR-кодам было зафиксировано 354 заболевших.
«Соответственно, мы направили информацию гражданам, которые находились в каком-то определенном радиусе в этот день в системе ресторанов и общепита 33 тыс. москвичам», — сказал Собянин.
19 октября в Москве заработала система идентификации посетителей по QR-коду в ночных клубах, барах и других развлекательных заведениях.
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