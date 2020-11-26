В Москве показатели летальности от COVID-19 сократились по сравнению с сентябрем

Департамент здравоохранения Москвы опубликовал данные по смертности людей с коронавирусом в городе.

Как отмечается, летальность от инфекции в Москве за весь период эпидемии составляет 2,13%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной и 4,3%, если учесть все случаи, где вирус выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания.

«По сравнению с предыдущим месяцем показатели сократились на 9% и 16% соответственно», — говорится в сообщении.

По последним данным, в Москве выявлено 577 177 человек с коронавирусом, из них выздоровели почти 430 тыс. пациентов, умерли — 8 603. В настоящее время в городе введен комплекс мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции: развернуты системы массового тестирования на инфекцию, КТ-диагностики, амбулаторного лечения и бесплатного лекарственного обеспечения; развернута достаточная госпитальная сеть для лечения коронавируса в условиях стационара.

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