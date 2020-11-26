Минпросвещения разработает нормативы по использованию гаджетов для школьников

Министерство просвещения России намерено создать для школьников нормативы по использованию гаджетов, чтобы исключить негативное влияние технологий на здоровье детей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

В ведомстве напомнили, что внедряемая Цифровая образовательная среда (ЦОС) позволит школьникам обучаться дистанционно.

«Министерство разрабатывает нормативы использования гаджетов для того, чтобы применение ЦОС не отражалось негативно на здоровье детей», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, говоря о пользе Цифровой образовательной среды, в министерстве отметили, что у школьников появится возможность создать «электронное портфолио» со всеми достижениями, которое пригодится в будущем для поступления в вуз и при приеме на работу.

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