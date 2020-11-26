Названы сроки формирования постоянного снежного покрова в Москве
Постоянный снежный покров может сформироваться в Москве к 1 декабря, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, передает РИА «Новости».
По словам Поздняковой, в самых последних числах ноября и в начале декабря практически каждый день прогнозируется небольшой снег. Хотя бы по 1 сантиметру снега будет добавляться при температуре в ночные и дневные часы — около 0°С.
«То, что касается сегодняшнего, мы ждем, что у нас выпадет 1-2 сантиметра снега, но поскольку потом осадки уже могут быть в виде дождя, поэтому мы считаем, что вновь образовавшийся снежный покров будет кратковременным и растает», — добавила синоптик.
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