Названы сроки формирования постоянного снежного покрова в Москве

Постоянный снежный покров может сформироваться в Москве к 1 декабря, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, передает РИА «Новости».

По словам Поздняковой, в самых последних числах ноября и в начале декабря практически каждый день прогнозируется небольшой снег. Хотя бы по 1 сантиметру снега будет добавляться при температуре в ночные и дневные часы — около 0°С.

«То, что касается сегодняшнего, мы ждем, что у нас выпадет 1-2 сантиметра снега, но поскольку потом осадки уже могут быть в виде дождя, поэтому мы считаем, что вновь образовавшийся снежный покров будет кратковременным и растает», — добавила синоптик.

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