В Москве лидеров «Свидетелей Иеговы»* обвинили в создании экстремистской организации

Пресненский суд Москвы 26 ноября рассмотрит вопрос о заключении под стражу 23 января 2021 года четверых сторонников управленческого центра «Свидетелей Иеговы» (организация запрещена в России) в России». Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что задержанным Комарову В.В., Чернышеву Ю.Е., Шаталову С.Г., Чайковскому С.Г. предъявлено обвинение по ч.1 ст.282.2 УК РФ (Организация деятельности общественного или религиозного объединения, в отношении которого судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности). Им грозит штраф в размере от 400 до 800 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности.

Задержанные своей вины не признают.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело из-за открытия управленческого центра «Свидетелей Иеговы» в России.

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