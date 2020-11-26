В России зафиксирован рекорд по суточному приросту умерших с COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксирован рекорд по числу летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Так, за прошедшие 24 часа в стране скончались 524 человека с COVID-19. Таким образом, общее число погибших пациентов за весь период пандемии коронавируса достигло 38 062.

При этом за день в России выявили 25 487 новых заражений, 25 073 пациента выздоровели за указанный срок.

Предыдущий рекорд по количеству умерших за сутки граждан с COVID-19 был зафиксирован днем ранее, 25 ноября. Тогда суточный прирост летальных исходов составил 507.

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