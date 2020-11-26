В Москве выявлено 6075 случаев коронавируса за сутки

В Москве за последние сутки выявили 6075 новых случаев коронавируса, в том числе 1759 пациентов с инфекцией были госпитализированы. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Всего с начала пандемии в столице зафиксировали 577 177 случаев коронавирусной инфекции. Жертвами болезни за весь период стали 8 603 человека, за последние сутки зарегистрировано 73 летальных исхода.

При этом за все время от коронавируса вылечились 428 418 пациентов (6 229 за последние 24 часа).

Среди новых выявленных случаев 41,9% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,9%— от 46 до 65 лет, 9,6%— от 66 до 79 лет, 4,3% — старше 80 лет. Также среди новых пациентов с COVID-19 есть дети — 12,3%.

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