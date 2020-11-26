Самоизоляцию для москвичей старше 65 лет продлили до 15 января

Ситуация с распространением COVID-19 в Москве остается напряженной, сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

С 16 по 22 ноября число выявленных случаев коронавирусной пневмонии увеличилось на 2%, число госпитализаций — на 3%.

В связи с этим Собянин подписал указ, в соответствии с которым москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, необходимо оставаться дома до 15 января 2021 года.

Кроме того, до этого времени будут закрыты городские досуговые учреждения для детей.

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