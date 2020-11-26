Рейс Москва — Чжэнчжоу отменили из-за одинаковых тестов на COVID-19 у 190 пассажиров

Рейс сообщением Москва — Чжэнчжоу был отменен после того, как 190 пассажиров рейса предоставили идентичные результаты серологического теста на антитела к COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство Китая в России.

В дипмиссии установили, что авиаперевозчик «организовал централизованное тестирование» пассажиров рейса.

Отмечается, что «авиакомпания «Икар» и соответствующая организация, проводившая тестирование, не смогли дать разумное объяснение результатам тестов».

Посольство обратилось к авиакомпании с требованием организовать повторное тестирование для пассажиров рейса, а также обеспечить выполнение законных прав и интересов граждан, которым не удалось покинуть Москву.

Ранее китайские власти ввели требование для прибывающих в страну предоставлять не только ПЦР-тест на коронавирус, но и серологический тест на антитела. Новые меры объяснили ростом числа ввозных случаев заражения.