Палестина рассматривает вопрос закупки вакцины «Спутник V» у России

Власти Палестины рассматривают вопрос закупки российской вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 «Спутник V». Об этом сообщают «Известия».

Так, палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль отметил, что страна ведет соответствующие переговоры с российской стороной.

По его словам, также обсуждается тема начала производства препарата на территории Палестины.

Он уточнил, что для реализации данных соглашений необходимо получение разрешения со стороны израильского минздрава.

«Согласно моей информации, они не собираются создавать свою вакцину в средней перспективе. Они планируют приобрести препараты из США, из России. Будем следить», — сказал Нофаль.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 60,5 млн заболевших, свыше 41,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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