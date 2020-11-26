Армянская оппозиция намерена добиться отмены военного положения

В Армении Оппозиционные депутаты парламента намерены инициировать созыв внеочередного заседания Нацсобрания с целью обсуждения вопроса отмены режима военного положения в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

Планируется, что заседание пройдет в четверг, 26 ноября, в 10.00 по мск.

Так, оппозиция ожидает, что после отмены положения удастся инициировать процесс отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которого обвиняют в подписании невыгодного для страны соглашения по непризнанному Нагорному Карабаху. Также появится возможность проведения акций протеста, которые запрещены во время действия такого режима.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривает передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

После подписания документа в Ереване начались массовые протесты, в ходе которых демонстранты устроили погромы в правительственных зданиях и резиденции премьера. Полиция и спецслужбы разогнали протестующих, однако демонстрации в крупных городах Армении пока не прекращаются.

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