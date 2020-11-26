Слушание по делу создателя паблика «Омбудсмен полиции» перенесли в 3 раз

Люблинский суд Москвы в третий раз отложил слушание по делу создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, который обвиняется в вымогательствах и других преступлениях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката подсудимого Александр Самухов.

Так, судебное заседание, по словам юриста, было перенесено на 10 декабря.

«Заседание отложили на 10 декабря в связи с недоставлением подсудимого. Нам это объяснили пандемией», — уточнил Самухов.

Он также уточнил, что прошлое слушание было отложено по причине госпитализации Воронцова в тюремную больницу. По его словам, на данный момент подсудимый переведен СИЗО-4, чувствует себя «удовлетворительно» и намерен присутствовать на заседании лично.

8 мая 2020 года Воронцов был заключен под стражу по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей в составе группы лиц.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Суд снял с рассмотрения жалобу на арест создателя проекта «Омбудсмен полиции»

— Создателя «Омбудсмена полиции» оставили под арестом до 2021 года

— Администратора паблика «Омбудсмен полиции» проверят на нарушение неприкосновенности частной жизни