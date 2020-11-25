Германия продлила ограничения по коронавирусу до конца года, объявила канцлер страны Ангела Меркель по итогам переговоров с главами земель. Об этом пишет РИА «Новости».

«Меры, принятые 28 октября, продолжают действовать. Пока до 20 декабря», — сказала Меркель.

Германия ввела частичный карантин 2 ноября. Рестораны и бары могут работать только на вынос. Также закрыты фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы.

В ФРГ коронавирусом заразились 982 853, выздоровели 656 796, скончались 14 982 пациента.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— SZ: массовая вакцинация от коронавируса в Германии начнется в середине декабря

— Меркель обсудила разработку вакцины от COVID-19 в разговоре с Си Цзиньпином

— РФПИ подал заявку по вакцине «Спутник V» в Европейскую медицинскую ассоциацию