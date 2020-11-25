В мире число заражений коронавирусом превысило 60 миллионов, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.

Как пишет университет, в мире заразились 60 037 735, выздоровели 38 442 797, погибли 1 414 513 человек. Больше всего заражений (12 642 245) в США, на втором месте — Индия (9 222 216 случаев), на третьем — Бразилия (6 118 708 случаев).

Согласно данным университета, Россия находится на пятом месте по числу заражений. В стране заразились 2 162 503, выздоровели 1 660 419, умерли 37 538 человек.

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