В Азербайджане число заражений коронавирусом превысило 100 тысяч

В Азербайджане за сутки коронавирус подтвердился у 3 469 человек, что увеличивает общее число заражений до 102 396. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на оперштаб страны.

Днем ранее заболели 3 646, скончались 34 человека. Всего в стране погибли 1 224, выздоровели 66 963 пациента.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 60 млн заболевших, 41 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,1 млн человек с COVID-19.

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