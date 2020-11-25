В Азербайджане число заражений коронавирусом превысило 100 тысяч
Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Азербайджане за сутки коронавирус подтвердился у 3 469 человек, что увеличивает общее число заражений до 102 396. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на оперштаб страны.
Днем ранее заболели 3 646, скончались 34 человека. Всего в стране погибли 1 224, выздоровели 66 963 пациента.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 60 млн заболевших, 41 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,1 млн человек с COVID-19.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Во Франции постепенно снимают введенные из-за пандемии ограничения
— ЕС и разработчик начали предварительно обсуждать вакцину «Спутник V»
— В ВОЗ посоветовали россиянам отказаться от больших корпоративов