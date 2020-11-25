ЕС и разработчик начали предварительно обсуждать вакцину «Спутник V»

Европейское агентство по лекарственным препаратам и разработчик российской вакцины «Спутник V» начали предварительно обсуждать препарат, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер. Об этом пишет ТАСС.

«Европейское агентство по лекарственным препаратам пока не получило запрос на сертификацию российской вакцины от COVID-19. Однако в агентство обратилась компания — производитель вакцины, они сейчас находятся на ранней стадии обсуждения вакцины», — сказал де Кеерсмакер.

Он уточнил, что Еврокомиссия пока не располагает информацией о российской вакцине.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на одобрение «Спутник V» в Европейскую медицинскую ассоциацию.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 60 млн заболевших, 41 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,1 млн человек с COVID-19.

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