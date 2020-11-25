Премьер Украины не исключает введение карантина на новогодние праздники

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти не исключают введение карантина в новогодние праздники. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, в настоящее время речь не идет о введении более жестких мер, однако правительство понимает, что начало новогодних праздников ознаменуются ярмарками, встречами и тесными контактами между людьми. Это может привести к росту заболеваемости коронавирусом, с которым не справится медицинская система Украины.

Шмыгаль отметил, по инициативе президента страны правительством были разработаны программы поддержки. Он напомнил, что накануне украинский лидер Владимир Зеленский рассказал об инициативах поддержки людей и бизнеса, при ужесточении карантинных мер.

«Подчеркну: мы готовимся ко всем возможным сценариям, в частности к возможному введению карантину на зимние праздники», — добавил премьер.

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