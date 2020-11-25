В Чехии олень «отнял» у охотника ружье и скрылся в лесу

Во время охоты в Южной Чехии олень «отнял» у одного из охотников ружье и скрылся с ним в лесу, передает РИА «Новости» со ссылкой на сотрудника краевого управления полиции поручика Милана Байцуру.

«Во время охоты собаки, видимо, напугали оленя, и он в панике выскочил из кустов прямо на одного из охотников. Пробегая мимо охотника, олень рогами нечаянно зацепил его,... сбил с плеча на свой рог ружье, после чего скрылся», — рассказал Байцура.

Он отметил, что ружье было незаряженным.

Однако полиция, лесники и охотники ведут поиски, чтобы оружие не попало в ненадлежащие руки.

Речь идет о карабине 22-го калибра.

«Пока «вооруженный» олень благополучно скрывается где-то в лесах Южно-Чешского края», — добавил поручик.