Гендиректор московской клиники делал «уколы красоты» без медицинского образования

Гендиректор одной из частных клиник на северо-востоке Москвы проводил обучающие семинары по инъекционной косметологии, не имея соответствующего образования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области.

После одного из обращений, в ведомстве начали административное расследование.

«Специалист Росздравнадзора принял участие в обучающем семинаре по инъекционной косметологии, при записи на семинар его организаторы не интересовались наличием у потенциального слушателя медицинского образования», — рассказали в пресс-службе.

По итогам расследования было установлено, что гендиректор клиники, не имея медицинского образования, проводит обучающие семинары по инъекционной косметологии и лично делает косметологические инъекции модели. Отмечается, что в ходе процедуры были задействованы незарегистрированные медицинские изделия.

В отношении клиники и самого гендиректора были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением». Материалы расследования направят следователям, после чего суд должен принять решение о приостановке работы клиники.

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