Три человека погибли при взрыве газа в Кургане

Семья из трех человек погибла в результате взрыва бытового газа в Кургане, сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

По данным ведомства, в ночь на 24 ноября в помещении, расположенном на улице Промышленная, произошел хлопок бытового природного газа. Речь идет об одноэтажном строении, состоящем из гаражного бокса и пристроенных к нему жилых помещений.

Там проживала семья из трех человек, которые в результате произошедшего завала и возникшего впоследствии пожара погибли.

По факту их гибели было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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