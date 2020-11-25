В Оренбургской области два ребенка попали под поезд

Двое детей попали под поезд на железнодорожном вокзале Бугуруслана в Оренбургской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приволжское следственное управление на транспорте СК России

По предварительным данным, инцидент произошел в 06.25 мск на 1 276-м км на железнодорожном вокзале города Бугуруслан.

Два мальчика 9 и 10 лет шли в школу, чтобы сократить дорогу, они решили перейти через ж/д пути в неположенном месте. Они дождались, когда проедет один поезд, однако из-за сильного снегопада не увидели встречный железнодорожный состав.

«Машинист, увидев человека, подал сигналы большой громкости и применил экстренное торможение, однако предотвратить трагедию не удалось. В результате происшествия один мальчик погиб на месте, второй доставлен в больницу», — рассказали в ведомстве.

Следователи проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Поезд сбил двух человек под Нижним Новгородом

— В Приморье женщину и ребенка насмерть сбил грузовой поезд

— Двое детей попали под поезд в Московской области