Московские врачи вылечили от коронавируса еще 5 947 человек
Катерина Медведева
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В Москве от коронавируса вылечились еще 5 947 пациентов. Об этом сообщает столичный оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.
Всего выздоровели 422 189 жителей столицы.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 59,5 млн заболевших, свыше 38 млн человек выздоровели, а 1,4 млн пациентов умерли. В России выявили больше 2 млн человек с COVID-19.
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