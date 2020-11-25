Московские врачи вылечили от коронавируса еще 5 947 человек

В Москве от коронавируса вылечились еще 5 947 пациентов. Об этом сообщает столичный оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Всего выздоровели 422 189 жителей столицы.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 59,5 млн заболевших, свыше 38 млн человек выздоровели, а 1,4 млн пациентов умерли. В России выявили больше 2 млн человек с COVID-19.

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