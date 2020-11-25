Врач описал протекание COVID-19 после вакцинации

Вакцинация от коронавируса поможет обеспечить активный иммунный ответ организма в случае инфицирования и не позволит вирусу поразить органы человека, рассказал инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков. Его слова передает РИА «Новости».

Ни одна вакцинация не спасает на 100% от заражения вирусной инфекцией, отметил Тимаков.

«Вакцинация делается для того, чтобы когда придет инфекция, уже стояли войска иммунитета, готовые к обороне, а не формировались из резервов в течение 5—7 дней, пока инфекция размножается», — рассказал инфекционист.

Он пояснил, что при получении вакцины у человека уже на следующий день после инфицирования COVID-19 будет активный иммунитет. Таким образом, инфекционный процесс может начаться, но не будет никаких осложнений, и инфекция будет протекать в легкой бессимптомной форме.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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