В Госдуме посоветовали осторожнее относиться к шопингу в «черную пятницу»

Член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич призвал россиян осторожнее относиться к покупкам в «черную пятницу» и не поддаваться эмоциональному воздействию маркетологов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Спонтанные покупки — это не только вопрос финансовых затрат, но и психической стабильности. Учитывая, что спонтанные продажи — это один из маркетинговых приемов, основанных прежде всего на эмоциональном воздействии на людей, то я бы призвал быть всех максимально внимательными и включать в таких случаях внутреннего критика», — сказал Менделевич.

По его словам, нужно прислушаться к себе и определить причины, по которым совершается покупка. Часто приобретение какой-либо вещи является элементом награды, поддержки или признаком шопоголизма.

Парламентарий отметил, что за шопоголизмом стоит дефицит внимания, желание признания, потребность в любви и другие. Совершая покупки, шопологики получают ложное чувство свободы, уверенность и минимизируют тревожность. При этом причина заболевания никак не ликвидируется.

Первые признаки шопоголизма, при которых стоит бить тревогу, — резкое улучшение настроения, душевный подъем при посещении торговых центров, желание приобрести вещь без объективной причины, поход в торговые центры и покупки после любых негативных ситуаций.

Чтобы избежать незапланированных трат, Менделевич советует составлять список необходимых покупок, анализировать, почему решено купить тот или иной товар, а также детально составлять свой бюджет.

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