В Москве в среду ожидается до +2°С
Антон Демидов
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В Москве в среду, 25 ноября, ожидается до +1°С. В столице будет облачно, местами пройдут небольшие осадки. Также в городе местами будет гололедица, сообщает Гидрометцентр.
Согласно прогнозам синоптиков, воздух днем прогреется до 0...+2°С. Ожидается западный, северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/c.
Вечером и ночью столбики термометров будут показывать -3...-1°С. Ветер подует западный, юго-западный, 5-10 м/c.
Атмосферное давление днем и ночью составит 748 мм рт. ст., а ночью — 750 мм рт. ст.
Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.