В Москве в среду ожидается до +2°С

В Москве в среду, 25 ноября, ожидается до +1°С. В столице будет облачно, местами пройдут небольшие осадки. Также в городе местами будет гололедица, сообщает Гидрометцентр.

Согласно прогнозам синоптиков, воздух днем прогреется до 0...+2°С. Ожидается западный, северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать -3...-1°С. Ветер подует западный, юго-западный, 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем и ночью составит 748 мм рт. ст., а ночью — 750 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.