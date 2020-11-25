В белорусском ЦУМе убрали «свободу» из списка новогодних желаний

Из списка новогодних желаний в праздничной инсталляции, которая была установлена в витрине белорусского Центрального универмага, убрали «свободу». Об этом сообщает Tut.by.

«В одной из витрин ЦУМа — вот такой сюжет с письмами, Дедом Морозом и эльфом, который обнимает подарок. Со стола свисает список. После публикации читатели заметили в списке желаний слова «книги», «телевизор», «дом», «катер», еще там были «машина» и «свобода»», — сказано в сообщении.

Отмечается, что изначально слово «свобода» присутствовало в списке желаний. Однако 24 ноября список уже был укороченным. Стало заметно, что лист был обрезан и заново склеен. При этом в списке желаний уже отсутствовало это слово.