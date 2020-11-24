В Швейцарии женщина напала с ножом на посетителей в универмаге
Ника Пикекатлет
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В Швейцарии в городе Лугано местная жительница напала с ножом на двух посетительниц местного универмага. Об этом сообщает портал 20 Minutes.
По предварительным данным, 29-летняя злоумышленница ранила в шею одну из посетительниц, а другую пыталась задушить. Позднее пострадавшим была оказана медпомощь.
Федеральная прокуратура возбудила по данному факту уголовное дело. Там также не исключают, что нападение могло быть «террористически мотивированным».
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