Франция может отменить карантин с 15 декабря

Власти Франции могут отменить карантин с 15 декабря, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом пишет ТАСС.

«В зависимости от развития ситуации и эпидемиологических показателей карантин может быть отменен 15 декабря», — сказал Макрон.

Одновременно он добавил, что при отмене карантина будет введен комендантский час с 21.00.

23 ноября во Франции коронавирусом заразились 9 155, 22 ноября — 13 157, 21 ноября — 17 680 человек. Всего в стране заболели 2 195 940, скончались 49 312 человек.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 59 млн заболевших, 41 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались.

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