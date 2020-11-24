РФПИ подал заявку по вакцине «Спутник V» в Европейскую медицинскую ассоциацию

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на одобрение российской вакцины «Спутник V» в Европейскую медицинскую ассоциацию, заявил гендиректор фонда Кирилл Дмитриев. Об этом пишет «Интерфакс».

Дмитриев добавил, что Россия надеется наладить производство препарата в Германии.

«Ожидаем на этой неделе визит большой делегации из Франции, работаем с большим количеством европейских стран, возможно, будем производить нашу вакцину и в Германии», — сказал глава фонда.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 59 млн заболевших, 41 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2 млн человек с COVID-19.

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