В Новосибирске женщина заплатила экстрасенсу из Карелии 2,5 млн рублей

В Новосибирске женщина перевела экстрасенсу из Карелии 2,5 млн руб. за помощь в личной жизни, пишет «Интерфакс» со ссылкой на МВД.

Отмечается, что в 2019 году пострадавшая нашла объявление экстрасенса в интернете. Гадалка пообещала помочь устроить личную жизнь, женщина в течение года платила за дистанционные сеансы.

Когда жительница Новосибирска поняла, что в ее жизни ничего не меняется, она обратилась в полицию. Карельские правоохранители нашли лжеведунью. Экстрасенс призналась в содеянном и заявила, что полученные деньги уже потратила.

Полицейские возбудили дело о мошенничестве.

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