Москвичка выкинула из окна миллион рублей

80-летняя москвичка, поддавшись на уговоры афериста, выкинула из окна миллион рублей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Предполагаемый подозреваемый был задержан 23 ноября – им оказался мужчина 1987 года рождения, житель Подмосковья. Он под подпиской о невыезде», – сказал источник.

Уточняется, что мужчина представился участковым и уговорил женщину выбросить деньги из окна, чтобы спасти их от орудующего в районе мошенника. «Участковый» заявил, что как только «преступник» оставит свои отпечатки на купюрах, его задержат.

Когда мужчина перестал выходить на связь, обманутая женщина обратилась в настоящую полицию.

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