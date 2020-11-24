Москвичка выкинула из окна миллион рублей
80-летняя москвичка, поддавшись на уговоры афериста, выкинула из окна миллион рублей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Предполагаемый подозреваемый был задержан 23 ноября – им оказался мужчина 1987 года рождения, житель Подмосковья. Он под подпиской о невыезде», – сказал источник.
Уточняется, что мужчина представился участковым и уговорил женщину выбросить деньги из окна, чтобы спасти их от орудующего в районе мошенника. «Участковый» заявил, что как только «преступник» оставит свои отпечатки на купюрах, его задержат.
Когда мужчина перестал выходить на связь, обманутая женщина обратилась в настоящую полицию.
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