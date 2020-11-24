Воробьев заявил о возможном смягчении мер по COVID-19 в Новый год

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что власти обдумывают смягчение ограничений, введенных из-за коронавируса, к Новому году.

По его словам, в Подмосковье не планируется введение новых мер для борьбы с пандемией.

«Честно говоря, перед Новым годом хочется какие-то из них снять», — отметил глава региона.

По последним данным, в Подмосковье зарегистрировано 104,7 тыс. случаев COVID-19, выздоровели 76,1 тыс. человек, умерли 1,9 тыс.

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