Вакцины от коронавируса вошли в список жизненно важных препаратов

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, включающее вакцины от коронавируса в список жизненно важных препаратов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнится 25 новыми наименованиями, включая вакцины от коронавируса», — говорится в пояснении.

Подчеркивается, что государство регулирует цены на такие лекарства. Также эти препараты бесплатно выдаются льготникам.

В России выявили уже 2 млн человек с COVID-19. Страна была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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