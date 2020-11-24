Очевидец рассказал о мужчине, захватившим детей в заложники в Петербурге

Сантехник рассказал, что работал в квартире у мужчины, который затем взял в заложники своих детей, передает РИА «Новости».

По словам очевидца, захватчик был выпившим, но не пьяным, агрессии не проявлял.

«Ну как, не пьяный, но выпивший. При мне не буянил, нормально все... Я с ним не общался, сделал работу и ушел. Супругу не видел, детишек тоже», — рассказал сантехник.

Ранее стало известно, что мужчина взял в заложники шестерых детей на Пролетарской улице в Колпино в Санкт-Петербурге.

Он выгнал из квартиры жену и заперся с детьми. Мужчина, имея при себе топор, угрожает «убить всех», если не выполнят его требования.

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