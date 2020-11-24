В Москве женщина закрыла сына в квартире на пять дней
В Москве мать закрыла 10-летнего ребенка в квартире почти на неделю, пишет РИА «Новости» со ссылкой на столичное ГУ МВД.
Отмечается, что полицейские уже задержали женщину, когда она выходила из квартиры знакомого на прогулку с собакой.
Москвичка сообщила, что знала, где находится ее сын. По ее словам, она также понимала, что у ребенка нет ключей, поэтому оставила ему еды «на пару дней».
Женщина также заявила, что любит своего сына, раскаивается в содеянном и не понимает, зачем она оставила мальчика одного.
«Хочу все исправить. Нужно обратиться к врачу... Не знаю. Просто осталась одна. Без родственников. Все. Папа есть, но мы с ним давно не общались», — приводятся слова задержанной.
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