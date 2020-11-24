Мишустин: прививку от коронавируса россияне смогут сделать только по желанию
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что россияне смогут сделать прививку от коронавирусной инфекции только по собственному желанию, заставлять прививаться никого не будут, передает РИА «Новости».
По его словам, ситуация с коронавирусом остается непростой, поэтому необходимо, чтобы скорее началась массовая вакцинация.
Глава правительства также подчеркнул, что цена на вакцину должна быть приемлемой.
Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 2 138 828 случаев коронавируса. Жертвами инфекции стал 37 031 человек, выздоровел 1 634 671 пациент.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.
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