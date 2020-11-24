В РПЦ потребовали не вводить QR-коды для посещения храмов

Зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что граждане не должны уведомлять государство о своем намерении посетить храм даже в условиях пандемии коронавируса, сообщает РИА «Новости».

«Сейчас активно муссируется идея о QR-кодах для доступа в публичные учреждения. Конечно, храм не может и, я надеюсь, никогда не станет тем местом, для посещения которого нужно какое-то уведомление государства», — сказал Кипшидзе.

По его словам, такие инициативы циничны и аморальны, а также напоминают о временах, когда власти напрямую ограничивали религиозную свободу граждан.

По последним данным, коронавирусом в России с начала пандемии заразились 2 138 828 человек, скончались 36 540 пациентов.

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