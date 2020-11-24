Коронавирус выявили у норок на ферме в Польше

На одной из польских ферм у норок выявили вирус SARS-CoV-2. Об этом информирует радиостанция Zet.

Отмечается, что заразились восемь норок на ферме в Поморском воеводстве. Это подтвердили ученые из Гданьского медицинского университета. В настоящее время специалисты проводят углубленные генетические исследования для определения происхождения вируса.

В Польше в последнее время фиксируется резкий рост случаев коронавирусной инфекциеи и числа летальных случаев. В ноябре были зафиксированы рекордные значения — 27 875 новых заболевших COVID-19 и 637 умерших за сутки.

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