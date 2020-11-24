Попова: коронавирус начнет ослабевать

Глава Роспотребнадзора Анна Попова полагает, что коронавирус не уйдет полностью до весны, однако, вероятно, начнет ослабевать, передает РИА «Новости».

По ее словам, инфекция уже обретает сезонный характер и встает в одну линейку с другими сезонными вирусами. Пока наблюдаются моменты стабилизации ситуации с COVID-19, однако, как она считает, меры профилактики ослабевать нельзя.

«Он [COVID-19] будет приходить, скорее всего, каждый год, то есть он встраивается в цепочку и будет активничать в холодный период года», — сказала Попова.

За последние сутки в России выявили 24 326 заразившихся коронавирусом, выписали 23 226 выздоровевших, а умерли — 491.

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