Попова считает, что РФ благополучно прошла первую волну COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что РФ преодолела первую волну коронавируса достаточно благополучно, передает ТАСС.

«На сегодняшний день Россия, можно сказать, что достаточно благополучно преодолела первую волну. Быстро разработали тест-систему, быстро меры реагирования», — сказала Попова.

Всего с начала пандемии коронавирус в стране выявили у 2 138 828 человек, скончались 36 540 пациентов с COVID-19.

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