Попова считает, что РФ благополучно прошла первую волну COVID-19
Павел Посадский
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что РФ преодолела первую волну коронавируса достаточно благополучно, передает ТАСС.
«На сегодняшний день Россия, можно сказать, что достаточно благополучно преодолела первую волну. Быстро разработали тест-систему, быстро меры реагирования», — сказала Попова.
Всего с начала пандемии коронавирус в стране выявили у 2 138 828 человек, скончались 36 540 пациентов с COVID-19.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Шанхае 17 тысяч человек прошли тестирование на COVID-19 из-за одного заразившегося
— Шесть регионов РФ в критичной ситуации из-за почти полной занятости коечного фонда
— Более 2 млн доз вакцины «Спутник V» произведут до конца года в РФ