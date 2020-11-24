Попова рассказала, что в России циркулирует «европейский» вариант коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России распространился «европейский», а не «китайский» вариант нового коронавируса, передает РИА «Новости».

«Сегодня я могу совершенно ответственно сказать, что в Российской Федерации не циркулирует непосредственно из Китая привезенный вирус нового коронавируса», — сказала Попова.

Она пояснила, что возбудитель непосредственно из КНР не попал на территорию страны из-за оперативного реагирования в начале пандемии.

Всего с начала пандемии коронавирус в России выявили у 2 138 828 человек, скончались 36 540 пациентов с COVID-19.

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