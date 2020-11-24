Голикова заявила, что 35 регионов РФ не освоили деньги на борьбу с пандемией

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 35 российских регионов все еще не задействовали выделенные им федеральные средства на борьбу с пандемией коронавируса, сообщает РИА «Новости».

«Наш мониторинг по регионам страны показывает, что 35 регионами не заключены контракты и не начата работа по использованию соответствующих финансовых ресурсов», — сказала вице-премьер.

Она добавила, что в части из этих субъектов и складывается самая напряженная ситуация с коронавирусом в стране.

Всего с начала пандемии коронавирус в стране выявили у 2 138 828 человек, за последние 24 часа заразились 24 326 россиян.

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