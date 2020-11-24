Дело возбуждено из-за открытия управленческого центра «Свидетелей Иеговы»*

Следователи возбудили уголовное дело из-за открытия управленческого центра «Свидетелей Иеговы» (организация запрещена в России)* в России. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова, передает РИА «Новости».

В апреле 2017 года Верховный суд Российской Федерации запретил работу «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России» (организация запрещена в России)* и входящих в него местных религиозных организаций.

В связи с возобновлением работы центра возбуждено уголовное дело по ч.ч. 1, 1.1, 2 ст. 282.1 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

По словам Ивановой, дело было возбуждено на основании материалов об организации в Москве деятельности «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России»* и его структурных подразделений, признанных Верховным судом экстремистскими организациями.

В настоящее время в столице и более чем в 20 российских субъектах проводятся обыски. Уже установлены личности ряда организаторов и участников движения, они задержаны.

Согласно информации следствия, работа центра в Москве была организована с июня 2019 года.

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