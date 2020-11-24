В России зафиксирован суточный рекорд по летальным исходам от коронавируса, за минувшие сутки в стране скончался 491 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-2019.

Всего в РФ с начала пандемии умерли 37 031 человек.

В общей сложности в стране выявлено 2 138 828 случаев коронавирусной инфекции, за последние 24 часа — 24 326.

Больше всего за минувшие сутки случаев инфекции выявили в Москве (5838), Санкт-Петербурге (3179), Московской области (970), Нижегородской области (443).

Известно, что от COVID-2019 в общей сложности излечился 1 634 671 пациент, за последние сутки — 23 226 человек.

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