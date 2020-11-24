Красный Крест в четыре раза увеличит свое присутствие в Карабахе

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер заявил о четырехкратном увеличении контингента МККК в Нагорном Карабахе. Об этом он сообщил в интервью РБК.

По его словам, такое решение было принято в связи с развитием конфликта. До войны бюджет миссии в Карабахе составлял ₣10 млн, на 2021 год он составит ₣45 млн. По словам Маурера, планируется отправить в регион дополнительно 400-500 человек.

Президент МККК отметил, что у Красного Креста есть офисы в Ереване, Баку, также представители комитета возвращаются в Степанакерт, в планах открыть еще один-два офиса.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

13 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха. Так, 20 ноября в регион были направлены конвои с гуманитарной помощью.

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