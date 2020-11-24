Пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 42 субъектах РФ

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Превышение порогов заболеваемости ОРВИ зафиксировано в 42 субъектах России, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения, рассказали в ведомстве.

Также уточняется, что от гриппа привились 43,7% населения. Общее число привитых в стране составило более 64 млн человек.

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